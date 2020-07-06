Samsung обещает ходовые смартфоны Galaxy M без наценки за «понты»

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В прошлом году Samsung провела небольшую перегруппировку своих устройств и на свет появилась линейка Galaxy M. Сюда входят аппараты для молодежной аудитории, предлагающие широкие функциональные возможности по доступной цене. На фоне все возрастающей конкуренции со стороны китайских производителей смартфонов, Samsung пришлось поумерить свой аппетит, и она запросила вполне вменяемые ценники за устройства серии Galaxy M.

Представители серии Galaxy M будут стоить адекватно

Все это добавило привлекательности смартфонам и их охотно раскупали, особенно в Индии. На фоне хорошего спроса, Samsung решила и дальше не пренебрегать ценовым демпингом. Так, она заявляет, что новинки серии Galaxy M, которые появятся во второй половине нынешнего года, будут лучше и дешевле. А в числе приоритетных каналов для их реализации — онлайн-продажи. Ожидается, что среди них будут аппараты с ценниками от $130 до $260.

В числе предстоящих новинок — Galaxy M41. Это будет выносливый мобильник с самой большой батарейкой среди всех устройств компании. Ее емкость составит 6800/7000 мАч. Дебютирует в будущем Galaxy M51, который предложит OLED-панель китайского производства. Такой ход позволит немного сэкономить и установить низкий ценник.

Источник: sammobile