Samsung определилась с датой анонса Galaxy M21

186

С оглядкой на собственные неудачи и падение продаж, Samsung принялась перекраивать модельный ряд и менять ценовую политику. На свет появилась новая бюджетная M-серия, где топом за свои деньги стал Galaxy M20. Он не был идеальным аппаратом, но в целом получился интересным и приятным, а также с доступным ценником.

Теперь компания находится практически в одном шаге от премьеры преемника — Galaxy M21. Так, был выпущен тизер, который указывает на то, что анонс смартфона состоится 6 марта и пройдет он в Индии.

Известно, что Samsung Galaxy M21 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с каплевидной выемкой под фронталку.

В активе смартфона будет фирменная аппаратная платформа Exynos 9611, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с технологией быстрой зарядкой, 16-мегапиксельная селфи-камера и тройная тыльная 48 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольный сенсор) + 5 Мп (датчик глубины). Стоит ждать версию с 4 Гб оперативки и флеш-модулем на 64 Гб. Ожидается, что ценник на Galaxy M21 будет в районе $200.

Источник: gizchina.com