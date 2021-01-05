Samsung отправил свежий патч безопасности от января 2021 для старичка Samsung Galaxy S9

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Samsung продолжает активно поддерживать свои старые устройства – теперь самый свежий патч безопасности получил Galaxy S9.

Весь 2020 год Samsung активно меняли сложившиеся стереотипы о поддержке устройств компании. Производитель то и дело обновлял совсем старые устройства. А теперь Samsung отправил очередное обновление для старичка Samsung Galaxy S9, которому позавидуют многие флагманы этого года.

Сразу в начале нового года компания решила порадовать пользователей Galaxy S9 и Galaxy S9+ новым обновлением программного обеспечения, внутри которого содержится свежайший патч безопасности от январского 2021 года.

Экземпляры Galaxy S9 и Galaxy S9+, находящиеся на территории Германии, получили новую прошивку с последним на сегодняшний момент патчем безопасности. Само обновление имеет совсем скромный вес – всего 113.48MB. Прошивка основана на базе Android 10, и оно не добавит в бывшие флагманы новой функциональности, однако и этого должно хватить для того, чтобы похвалить Samsung за активную поддержку своих устройств.

На данный момент неясно, какие ошибки в безопасности он исправляет, но мы ожидаем, что Samsung в скором времени расскажет об этом подробнее. Кстати, новое программное обеспечение для Galaxy S9 имеет название G960FXXSDFTL1 и G965FXXSDFTL1 для Galaxy S9+.

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Самое интересное здесь – серия Galaxy S9 получила новый патч безопасности раньше более свежих флагманов компании.

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Источник: Android Police



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