Samsung против защитных пленок для дисплея Galaxy Z Flip

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Быть владельцем Samsung Galaxy Z Flip — это стильно, модно и является определенным уровнем. А еще он достаточно дорогой и наиболее хрупким его элементом является гибкий дисплей. Поэтому неудивительно, что в попытке защитить его и продлить срок службы, целый ряд пользователей могут пойти излюбленным путем — наклеить защитную пленку.

Нанес пленку — потерял гарантию

Но как оказалось Samsung против этой затеи и подобная самодеятельность может обернуться серьезными последствиями для владельца имиджевого Galaxy Z Flip.

Производитель считает, что использование защитных пленок на складных аппаратах Galaxy Fold и Galaxy Z Flip абсолютно ненужная вещь, ведь дисплеи этих устройств надежные и готовы противостоять царапинам или случайным падениям с небольшой высоты. Но если пользователь не внемлет увещеваниям компании и все же наклеит защитную пленку, то ему стоит знать, что такая манипуляция приведет к аннулированию гарантии. Информация об этом имеется в инструкции по эксплуатации смартфона.

Почему нельзя

Причина такого шага остается неизвестной. Тем не менее, сторонние наблюдатели предполагают, что компания пытается таким образом избавить потенциальных покупателей от малейших подозрений относительно того, что подобные средства зашиты вещь крайне нужная ввиду недостаточной надежности экрана.

Другие же уверены, что защитная пленка может сказаться на чувствительности сенсорного экрана и приведет к образованию складок в месте сгиба, которые не только испортят эстетический вид дисплея, но и при попытке заменить пленку, могут вывести панель из строя.

Источник: ithome

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