Samsung рассказала о фишках One UI 3.0 и назвали сроки выхода

One UI 3.0: сроки релиза и какие фишки

Вот уже скоро будет два года как на рынок вышла оболочка One UI от Samsung. Разработчики компании постарались сделать приятную и легкую в использовании прошивку, расширяющую возможности стокового Android. Они вновь переработали оболочку и готовятся выкатить стабильную версию One UI 3.0 на базе Android 11.

Новая версия фирменного интерфейса дебютировала около 3-х месяцев назад и с того времени компания успела выпустить три бета-версии, чтобы допилить все фичи и выявить ошибки. Работы подошли к концу, и компания готова назвать сроки выхода One UI 3.0.

На своем сайте Samsung опубликовала объявление, что развертывание обновления начнется в этом месяце. Первыми новую версию фирменного интерфейса получат флагманы серии Galaxy S20, а затем она придет на Galaxy Note 20. На веб-сайте также упоминаются модели Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 и Galaxy Z Fold 2 в числе первых претендентов на обновление до Android 11 с One UI 3.0. На данном этапе компания не публикует график, когда апдейт доберется до других устройств.

Среди ключевых изменений и новшеств, которые принесет с собой One UI, компания называет переработанный дизайн панели быстрых настроек и уведомлений, экрана блокировки, а также приход виджета управления мультимедиа в стиле Android 11, позволяющий легко и быстро переключаться между различными плеерами. В числе функций, которые были улучшены упоминаются Always on Display. Flex Mode, Knox и Smart Switch.

Функция мультимедийного окна, которую предлагают Galaxy Fold, Galaxy Z Fold и планшеты Galaxy Tab, получила ряд опций, нацеленных на упрощение многозадачности. С приходом One UI пользователи смогут совершать полноэкранные видеозвонки с масками AR Emoji.

