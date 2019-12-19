Самые богатые дети-блогеры 2019 года

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Не секрет, что на YouTube можно неплохо заработать. Если вы умеете хорошо готовить, у вас множество творческих идей, вы постоянно путешествуете или мастерски устраиваете розыгрыши, все это может принести доход — расскажите об этом на камеру.





Сколько можно заработать на YouTube? Кто те, кто смогли стать миллионерами, создавая развлекательный или познавательный контент?





Издание Forbes опубликовало топ-10 самых богатых блогеров за 2019 год. Но мы расскажем только о двух из них, которые попали в десятку. Им нет еще и 16 лет, но на их банковских счетах хранится миллионное состояние.





Восьмилетный американец Райан Кадзи в этом году смог заработать $26 млн и стал лидером рейтинга самых богатых блогеров уходящего года. Он прославился тем, что на своем канале Ryan's World устраивает на камеру распаковки подарков. Основан он был в 2015 году, и за неполные четыре года сумел собрать 23 млн подписчиков.





На третьем месте десятки богатых блогеров оказалась 5-летняя Настя Радзинская, сумевшая заработать $18 млн. Девочка родом из Краснодара и с рождения страдает ДЦП. Врачи опасались, что она никогда не сможет разговаривать, но ее родители не сдались и начали битву с недугом. А чтобы девочка научилась общаться с окружающим миром, друзья и близкие семьи могли наблюдать за тем, каких успехов она достигла, ее родители снимали ролики и делились ими в YouTube.





Сейчас Настя Радзинская имеет семь своих каналов в YouTube и общая армия ее подписчиков составляет 107 млн человек. Самым популярным стал ролик, повествующий о поездке девочки в зоопарк вместе с отцом. Это видео набрало 767 млн просмотров.





Источник: forbes.com