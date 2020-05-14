Сервисы Google не скоро вернутся на смартфоны Huawei

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У нас плохая новость для фанатов Huawei на глобальном рынке. Президент США Дональд Трамп выдал распоряжение, запрещающее американским компаниям работать и приобретать телекоммуникационное оборудование у тех производителей, которые представляют угрозу национальной безопасности. Срок действия запрета — до мая 2021 года.

В самом распоряжении не упоминаются компании, объявленные персонами нон грата, но нет сомнений, что, прежде всего, это очередной удар по Huawei и ZTE. Еще минимум один год они не смогут полноценно сотрудничать с американскими компания, среди которых и Google. А это означает, что велика вероятность того, что Huawei не сможет устанавливать на своих смартфонах сервисы Google.

На данном этапе Huawei и американские компании вынуждены с завидной регулярностью получать лицензии в Министерстве торговли США, дающие право на сотрудничество. Срок действия последней такой лицензии для Huawei истекает 15 мая. Скорее всего, она вновь будет продлена сроком на 45 дней. Но на данном этапе ни Huawei ни Министерство торговли США не сообщили о том, будет ли продлен срок действия лицензии. Что касается Google, то компания, несмотря на обращение к властям, так и не получила одобрение на работу с Huawei.

Похоже, что у Huawei нет другого выхода, как переводить свои смартфоны на проприетарную операционную систему HarmonyOS и продолжать создавать экосистему HMS. Вся логика развития событий вокруг компании говорит о том, что ей не стоит рассчитывать на то, что Белый дом сменит гнев на милость. Торговая война продолжится и обвинения США в адрес Китая в части замалчивания масштабов и причин пандемии коронавируса, только усилит эскалацию конфликта.

Источник: theverge