Sharp решила судиться с Oppo

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Стало известно, что японская компания Sharp подала два иска против китайского производителя смартфонов Oppo. В исковых заявлениях говорится о том, что китайская компания нарушила патенты, принадлежащие Sharp и касающиеся технологии связи LTE. Один из исков будет рассмотрен окружным судом в Германии, а второй спор предстоит разрешить фемиде в Японии.

Со своей стороны, Oppo отвергает предъявленные обвинения и не отказывается от права защищать собственные интересы, используя для этого законные способы. Кроме того, китайская компания заявляет о том, что она выступает против неоправданно завышенных цен и использования судебных тяжб в качестве инструментов давления в переговорах.

Oppo уверяет, что она уважает и защищает право интеллектуальной собственности, как своей компании так и прочих лиц. Вот уже в течение нескольких лет у нее есть необходимые соглашения в области прав интеллектуальной собственности с такими производителями как Nokia, Qualcomm и Ericsson.

Судебными тяжбами Sharp хочет добиться от Oppo заключения лицензионного соглашения на право использования последней патентов, принадлежащих японской компании. Почти наверняка в своем иске Sharp требует в возмещение причиненного ущерба взыскать с китайской компании определенную сумму средств, но о каком размере идет речь, неизвестно.

Источник: itmedia.co.jp