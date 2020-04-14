Сколько запросят за Honor 30 Pro +

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Концентрация слухов вокруг серии Honor 30 усиливается. И это не мудрено, ведь анонс состоится уже завтра, 15 апреля. На днях стало известно, что выпуском двух смартфонов компания ограничиваться не станет и представит еще самый навороченный аппарат линейки Honor 30 Pro +. Портал Mydrivers поделился с широкой аудиторией постером новинки и подробностями о ней.









Промо-плакат не только содержит изображение основной камеры смартфона, но и открывает занавес над тем, в каких конфигурациях выйдет он и сколько за них будут просить. В своей базовой версии Honor 30 Pro + предложит 8/128 Гб и запросят за него $709.





«Середняк» оборудован 8/256 Гб и оценили его в $766. Топовая же версия удостоится 12/256 Гб и отдать за нее придется $823. Старт продаж намечен на 21 апреля, но старшая версия доберется до прилавков магазинов в мае.





Постер подтверждает, что Honor 30 Pro + получит чип Kirin 990 5G, AMOLED-дисплей и в качестве главного в основной камере будет выступать модуль на 50-мегапикселей. Ожидается, что новинка должна предложить батарейку емкостью не менее 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Помимо анонса Plus-версии, завтра представят базовую версию серии с новым чипом Kirin 985, а также дебютирует Honor 30 Pro с процессором Kirin 990.

Источник: mydrivers







