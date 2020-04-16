Скриншоты с новой оболочкой MIUI 12

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MIUI 12 — юбилейная и следующая версия фирменной оболочки Xiaomi, стабильная версия которой может выйти только в декабре. А вот бета-версия прошивки появится осенью и наиболее радужный сценарий — в сентябре. Как правило, широкие массы узнавали о нововведениях и изменениях в оболочке MIUI уже во время пресс-конференций, а до того времени лишь изредка появлялись отрывочные слухи, которые не давали полного представления, что же нового предложат разработчики.

MiSettings MIUI 11 MiSettings MIUI 12

В этом году ситуация может быть иной, и многое о MIUI 12 мы будем знать до ее анонса. Так, разработчики сообщества XDA-Developers поделились скриншотами, демонстрирующими новый интерфейс, а раздобыть их им позволила сама Xiaomi, которая случайно выложила их в одном из форумов сообщества MIUI. Так, периодически она делится с широкой аудиторией бета-версиями различных приложений и на днях она показала обновленную версию утилиты Mi Settings, которая и позволила увидеть то, какой может быть MIUI 12.

MiSettings MIUI 11 MiSettings MIUI 12﻿

Сразу скажем, что после того, как профильные ресурсы растиражировали в сети сведения о новой версии фирменной оболочки, Xiaomi в спешном порядке удалила эту утилиту. А это может означать, что она действительно допустила прокол, и сама раскрыла карты.

Но энтузиасты сумели сохранить скриншоты утилиты и это позволяет сделать вывод, что разработчики переработают интерфейс MIUI 12 и он станет более темным. Изменения коснулись Dashboard и режим Focus отображается как дополнительная вкладка, а также обновили меню со статистикой расхода заряда аккумулятора. От MIUI 12 ждут переработанную темную тему, продвинутые настройки дисплея и новые шрифты.

Источник: xda-developers