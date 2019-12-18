Snapdragon 865 и Apple A13 Bionic сравнили в тестах на производительность

2537

Несмотря на то, что флагманский чип Snapdragon 865 был представлен совсем недавно и на рынке нет смартфонов с ним на борту, прототипы таких устройств уже успели протестировать в самых различных сценариях. Более того — даже провели сравнение производительности новой платформы от Qualcomm с основными конкурентами. Давайте взглянем на результаты из различных синтетических тестов.

Бенчмарк AnTuTu 8 вывел Snapdragon 865 в лидеры среди самых производительных решений с результатом 544666 баллов. Новинка американского чипмейкера обошла даже iPhone 11, который базируется на процессоре A13 Bionic.

А вот в Geekbenсh 5 ситуация с точностью до наоборот. Лучшим по производительности признан iPhone 11. Причем это справедливо как для одноядерного теста, так и многоядерного. Правда, преимущество Apple A13 Bionic над Snapdragon 865 в многоядерном режиме тестирования не является явным.

Повторимся, что все эти тесты лишь предварительные, а о реальной производительности процессора от Qualcomm можно будет судить лишь после того, как на рынке появятся первые смартфоны с ним на борту. Все же это синтетические тесты и результаты в них не отличаются стабильностью.

Источник: mobile-arsenal﻿

Насколько хорош Snapdragon 865? Результаты тестирования в AnTuTu﻿