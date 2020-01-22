Sony готовит 5G флагман с OLED дисплеем разрешением 4К

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Пришло сообщение, что Sony хочет удивить всех выпуском смартфона, который будет обладать OLED-дисплеем разрешением 4К и предложит поддержку сетей пятого поколения. Это будет флагманское устройство на базе Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Ожидается, что новинку должны представить на предстоящей выставке MWC 2020, где японская компания проведет свое пресс-мероприятие 24 февраля.

Возможно, речь идет о Sony Xperia 5 Plus и именно он станет первым в мире 5G-смартфоном, обладающий дисплеем с таким высоким разрешением. Правда, с неймингом новинки нет четкой определенности, есть слухи, что новый флагман могут именовать Xperia 0, Xperia 1.1 или Xperia 1 Premium.

Ранее в сети появлялась информация, что эта модель получит экран диагональю 6,6 дюйма с соотношением сторон 21:9. От смартфона стоит ждать герметичный корпус с защитой по классу IP68, модуль NFC и поддержку технологии быстрой зарядки.

Для основной камеры могли приготовить четыре датчика, один из которых должен быть разрешением 48 Мп или 64 Мп. Помогать ему станет широкоугольный модуль на 12 Мп, телеобъектив на 12 Мп и ToF-камера. Предполагается, что тыльная камера сможет писать видео в формате 4К. В плане цены нас ориентируют на ценник свыше $850.

Источник: news.mydrivers.com