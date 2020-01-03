Sony обещает показать удивительное будущее на CES 2020

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Компания Sony завсегдатай всевозможных технологических выставок и посетит она форум CES 2020, который пройдет на следующей неделе в Лас-Вегасе. Там она проведет пресс-мероприятие под лозунгом «Будущее наступает». Пройдет оно 6 января и вряд ли смартфоны станут участниками этого действа.





Впрочем, теплится надежда, что в рамках своего ивента Sony хотя бы расскажет о своих разработках в области гибких смартфонов. Не исключено, что одним из героев пресс-мероприятия станет игровая консоль PlayStation 5, выход которой запланирован на 2020 год.





Напомним, что Sony продолжает терять свою долю на рынке смартфонов и в очередной раз ходят разговоры, что компании стоит покинуть эту нишу. Все попытки реорганизовать и перестроить мобильный бизнес не привели к успеху, а последние новинки компании восприняты рынком более чем прохладно.

Так, в третьем квартале прошлого года Sony удалось реализовать всего 600 тысяч трубок, а по итогам всего 2019 года продажи могли составить не более 4 млн устройств.





Тем не менее, в сети появлялись слухи, что Sony готовит флагман Xperia 3, который станет воплощением тренда предлагать «дырявый» дисплей. А еще говорят о том, что компания вновь вернет в строй линейку компактных устройств Compact.





Источник: gsmarena.com