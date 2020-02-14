Sony Xperia 1.1 превзойдет по качеству съемки 8К флагман Samsung Galaxy S20?

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Вот уже несколько лет подряд Sony действует по одному сценарию: на выставке MWC она представляет свой главный флагман сезона, а осенью на IFA выходит его усовершенствованный вариант. В этом году компания вынуждена будет отойти от этой стратегии из-за отмены выставки в Барселоне.

Когда стоит ждать анонс флагмана Xperia 1.1, неизвестно. Компания не определилась с датой релиза. Зато не бездействуют инсайдеры, раскрывшие интересные особенности смартфона. По их информации, в случае с Sony Xperia 1.1 производитель может отойти от практики устанавливать свои датчики в камерах. Предпочтение будет отдано сенсорам от конкурента — Samsung.

В частности, Xperia 1.1 может предложить тот же набор датчиков, который установлен в Samsung Galaxy S20+: 12 Мп (f/1.8) + 64 Мп (телеобъектив, f/2.0) + 12 Мп (широкоугольная, f/2.2) + ToF. По слухам, 2 или даже 3 из них будут модули от Samsung. Датчики изображения Sony одни из лучших в мире и сложно понять, чем могла руководствоваться компания, отказываясь от собственных сенсоров. Признание превосходства конкурента? Или эта информация фейк?

Одной из фишек камеры станет возможность писать видео в формате 8К с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Тогда как тот же Galaxy S20 не получил HDR для режима съемки 8К.

Кроме того, пришло сообщение, что готовится к выходу Xperia 9, который предложит дисплей с широким «лбом», чипсет Snapdragon 765 и тройную тыльную камеру.

Источник: pocketnow.com