Создан полимер для растягивающихся аккумуляторов

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Уже не раз обсуждалось, что мы не видим с вами значимых инноваций от технологических компаний в деле создания аккумуляторов. Они столкнулись с инновационными ограничениями, и чтобы выйти на новый уровень, нужно задействовать новые материалы, например, графен.





А еще с появлением носимой электроники и гибких смартфонов компании нуждаются в гибких или растягивающихся батареях. Подобные разработки уже есть и основаны они на специальном типе полимера. Но, увы, они не лишены недостатков, ведь сохраняется риск их протекания и возгорания.





Исследователи из Стэндфорского университета утверждают, что им удалось создать новый вид эластичного и электроактивного полимера, который способен растягиваться без ущерба для целостности изделия. При этом он несет электрический заряд между полюсами и поддерживает постоянную выходную мощность.





На данный момент уже создан прототип гибкого аккумулятора, емкость которого вдвое меньше обычной батарейки сравнимых размеров. Сама технология еще нуждается в доработке и в перспективе подобные эластичные батареи могут найти свое применение в носимой электронике и различных датчиках, предназначенных для мониторинга частоты сердечных сокращений.





Источник: gadgets.ndtv.com