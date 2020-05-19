Спецслужбы взломали iPhone. ФБР раздражены поведением Apple

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Маниакальное желание Apple защитить конфиденциальные и персональные данные своих пользователей, вызывает крайне негативную реакцию со стороны правоохранительных органов. Так, ФБР уже неоднократно жаловалось на то, как сложно криминалистам расследовать ряд преступлений. Одно из препятствий докопаться до истины — не желание Apple помочь им обойти защитные механизмы в iPhone, чтобы получить доступ к данным, которые хранятся на смартфонах преступников и террористов.

В итоге правоохранители вынуждены самостоятельно искать пути, как взломать iPhone. И надо сказать, что в ряде случаев небезуспешно. Так, на днях ФБР сообщило о том, что удалось разблокировать один из iPhone, принадлежавший террористу, который в декабре прошлого года открыл стрельбу на военно-морской базе Пенсакола во Флориде. Им удалось обойти защиту и получить данные, которые должны помочь в расследовании.

В связи с этим генеральный прокурор США Уильямс Барр сделал заявление, что разблокировка смартфона стала возможна благодаря таланту и отличной работе специалистов ФБР. И благодарить Apple тут не за что. Из-за упрямства концерна из Купертино правоохранители только потеряли время и были истрачены бюджетные средства на разблокировку смартфона.

Если бы не удалось взломать устройство, ряд сведений остались бы не раскрытыми или были бы вовсе утрачены. По словам Уильямса Барра, у Apple нет никаких причин, которые бы не позволили им разрабатывать потребительские продукты и софт так, чтобы правоохранители могли получать санкционированный судом доступ к необходимым данным. «Национальная безопасность не может быть в руках крупных корпораций, для которых деньги превыше общественной безопасности. Настало время разрешить этот вопрос на законодательном уровне», — резюмировал генеральный прокурор США.

Со своей стороны, Apple заявила, что с самого начала расследования помогала ФБР и предоставила всю имеющуюся у нее информацию. Кроме того, специалисты концерна из Купертино давали необходимые консультации правоохранителям и готовы были делать это и дальше. Тем не менее, о взломе и внедрении бэкдора в iOS не могло быть и речи.

Все обвинения правоохранителей в свой адрес, Apple назвала ложными и они служат лишь оправданием, чтобы ослабить шифрование и внедрение защитных механизмов, которые обеспечат защиту персональных данных. Компания уверена, что бэкдор только сделает устройства уязвимыми и это вряд ли как-то поможет в защите национальной безопасности.

Источник: theverge