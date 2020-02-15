Стартовали предзаказы на Galaxy S20, в Индии флагман стоит меньше 1000 долларов

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Совсем недавно Samsung представила флагманскую серию Galaxy S20, которая, как всегда, показала лучшие технологии от Samsung. Компания уже объявила о ценах S20 для нескольких ключевых регионов, а теперь в сети появились цены, информация предварительном заказе и другие подробности о линейке на территории Индии.

В Индии ценник на Samsung Galaxy S20 начинается с 66 999 рупий (около $937); ценник Samsung Galaxy S20+ стартует с отметки 73 999 рупий ($1035); в то время как Samsung Galaxy S20 Ultra оценили в 92 999 рупий ($1300).

Предварительные заказы на устройство открыты 15 февраля 2020 года с 12 часов дня на сайте Samsung.com. Потребители, оформившие предварительный заказ, одними из первых получат свой новый смартфон 6 марта 2020 года. Клиенты, которые оформили предварительный заказ, могут получить новые наушники Samsung Galaxy Buds+ за дополнительную плату 1,999 рупий ($28) в случае, если они выберут S20+ или S20 Ultra, или за 2,999 рупий ($42) в случае, если они выберут S20.





Компания также предлагает услугу Samsung Care+ со скидкой в размере 1 999 рупий. Первоначально защита продается по 3 999 рупий и предлагает защиту от случайных повреждений и повреждений жидкостью. Пока еще не понятно, получат ли пользователи в Индии 5G-вариант Exynos 990. Скорее всего, Samsung раскроет больше информации в течение следующей недели.

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Источник: Gizchina