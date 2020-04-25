Свершилось! Telegram добавит возможность устраивать видео-звонки «в течение этого года»

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Всем порядком надоевшая пандемия привнесла множество изменений в привычный порядок вещей. Например, заметный скачок популярности получило дистанционное общение, в частности видео-звонки. Сначала на весь Интернет прогремел Zoom; с ростом его популярности зашевелились привычные пользователям игроки в виде Skype и WhatsApp. И вот, судя по всему, приметив тренд, зашевелился и любимый многими Telegram. Сегодня «самый безопасный» мессенджер в мире объявил о том, что «в течение этого года» он предложит «безопасные групповые видео-звонки».





«Видео-звонки в 2020 году очень похожи на пересылку сообщений в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо удобны, но не то и другое одновременно. Мы бы хотели это исправить», - говорится в официальном блоге Telegram.

Хотя Telegram решил не делиться подробностями о новой функции, похоже, что разработчики будут смотреть в сторону функционала Zoom, одновременно исправляя некоторые проблемы с конфиденциальностью. В ответ на это Zoom пообещал выпустить обновление.





К сожалению, на данный момент не известно, сколько пользователей смогут присоединиться к групповым видео-звонкам в Telegram. Например, WhatsApp увеличил количество участников видеоконференций с четырех до восьми.

По данным сервиса, в настоящее время Telegram ежемесячно используют 400 миллионов пользователей по сравнению с 300 миллионами в прошлом году. Это немало, но по сравнению с Zoom, который «вмещает» 300 миллионов пользователей в день, цифры не такие впечатляющие.





﻿Telegram имеет почти незапятнанное признание среди пользователей. Это одно из самых надежных приложений для обмена сообщениями. Именно поэтому свою аудиторию новый функционал найдет без проблем.﻿

Источник: Cnet.com