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Так почему Samsung устанавливает Exynos в смартфонах

25.03.2020 3672 2

На днях Samsung провела ежегодное собрание акционеров. Во время его проведения неожиданно разгорелась дискуссия на тему ущербности флагманских чипов Exynos на фоне продуктов главного конкурента — Qualcomm.

 

Так почему Samsung устанавливает Exynos в смартфонах – фото 1


Так, главе мобильного подразделения Samsung DJ Koh одним из акционеров был задан вопрос, почему не все модели Galaxy S20 работают на базе Snapdragon 865 и в Европе доступны аппараты с Exynos 990. На что топ-менеджер компании заявил, что основная причина заключается не в том, чтобы сэкономить несколько долларов, установив чип Exynos. А продиктована тем, что они «выбирают чипсет исходя из конкурентной логики».


Если посмотреть на характеристики, то Snapdragon 865 и Exynos 990 имеют сходные параметры, но графика слабее. Впрочем, как всегда. Результаты синтетических тестов показывают, что продукт Samsung уступает своему конкуренту, когда речь идет о работе всех кластеров ядер и графических вычислениях. 


Сравнение одних и тех же моделей на Exynos и Snapdragon показало, что в плане автономности чип от Qualcomm также показывает себя с лучшей стороны. Так, время автономной работы Galaxy S20 Ultra с Snapdragon 865 на 25% больше по сравнению с Exynos 990 в режиме 60 Гц, а при 120 Гц — на 27%.

В этом году политика Samsung предлагать версии флагманов с фирменным чипом заставила некоторых пользователей действовать, и они начали сбор подписей под петицией, призывающей компанию отказаться от использования Exynos. Возымеет ли это воззвание какие-либо влияние на смену стратегии? Вряд ли. Но, возможно, заставит компанию задуматься и по-хорошему разозлиться, чтобы в будущем предложить флагманский чип, который будет не уступать ничем топовой платформе Qualcomm. 

 

Источник: phonearena



Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Serhiy Davydovych
помню, такая же дискуссия была с компанией Meizu: она во все свои смарты ставила мтк, даже во флагманы - их не называли игровыми. В результате они прислушались и сменили в своих смартах на квалкомм с 2018 года. (пишу со смартфона Meizu 16th по цене 225$ новый, с чипом снап 845, )
26.03.2020 08:16
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Андрей Романов
Serhiy Davydovych, Спешу дополнить, компания ставила процессоры exynos в mx, mx2, mx3, pro5 и возможно еще и другие модели, так что мейзу начала свое восхождение на самсунгах
26.03.2020 14:18
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Так почему Samsung устанавливает Exynos в смартфонах