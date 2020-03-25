Так почему Samsung устанавливает Exynos в смартфонах

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На днях Samsung провела ежегодное собрание акционеров. Во время его проведения неожиданно разгорелась дискуссия на тему ущербности флагманских чипов Exynos на фоне продуктов главного конкурента — Qualcomm.









Так, главе мобильного подразделения Samsung DJ Koh одним из акционеров был задан вопрос, почему не все модели Galaxy S20 работают на базе Snapdragon 865 и в Европе доступны аппараты с Exynos 990. На что топ-менеджер компании заявил, что основная причина заключается не в том, чтобы сэкономить несколько долларов, установив чип Exynos. А продиктована тем, что они «выбирают чипсет исходя из конкурентной логики».





Если посмотреть на характеристики, то Snapdragon 865 и Exynos 990 имеют сходные параметры, но графика слабее. Впрочем, как всегда. Результаты синтетических тестов показывают, что продукт Samsung уступает своему конкуренту, когда речь идет о работе всех кластеров ядер и графических вычислениях.





Сравнение одних и тех же моделей на Exynos и Snapdragon показало, что в плане автономности чип от Qualcomm также показывает себя с лучшей стороны. Так, время автономной работы Galaxy S20 Ultra с Snapdragon 865 на 25% больше по сравнению с Exynos 990 в режиме 60 Гц, а при 120 Гц — на 27%.

В этом году политика Samsung предлагать версии флагманов с фирменным чипом заставила некоторых пользователей действовать, и они начали сбор подписей под петицией, призывающей компанию отказаться от использования Exynos. Возымеет ли это воззвание какие-либо влияние на смену стратегии? Вряд ли. Но, возможно, заставит компанию задуматься и по-хорошему разозлиться, чтобы в будущем предложить флагманский чип, который будет не уступать ничем топовой платформе Qualcomm.

Источник: phonearena







