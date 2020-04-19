Таким может быть Honor 10X Pro

3928

Huawei продолжает жить в условиях конфронтации с США и развивает собственную замену сервисам Google, наполняя фирменный магазин приложений новыми программами. С анонсами новинок все тоже идет по расписанию.

Одной из ветвей эволюции устройств Honor стала серия Honor 9X. Смартфоны были тепло приняты на внутреннем рынке, и компания отчиталась о более чем 10 млн поставленных устройств этой линейки. Хороший спрос на смартфоны обусловлен тем, что у производителя вышли относительно доступные модели, в целом по характеристикам получилось все ровно и хорошо.

Естественно, что компания подумывает о выпуске продолжения и готовит к анонсу «десятки». В сети даже появилось изображение, на котором, как утверждает источник, изображен Honor 10X Pro. На рендере показан смартфон, где отошли от реализации выдвижной фронталки, сместив акцент в сторону встроенной в экран камеры.

Судя по всему, матрица здесь плоская с достаточно тонкими рамками по периметру. На тыльной стороне установили прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. Надпись на блоке камер указывает на то, что главный датчик здесь на 64-мегапикселя. Предполагается, что дополнять его станет широкоугольный модуль и датчик глубины.

О технических характеристиках Honor 10X Pro ничего не известно. Можно лишь строить догадки, что тут предложат чип Kirin 820, батарейку емкостью не менее 4000 мАч, минимум 4 Гб оперативной памяти и реализуют поддержку быстрой зарядки.

Источник: mydrivers

В сети появились спецификации и изображения Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE﻿

Зачем выпустили чип Kirin 985? Ответ Honor﻿