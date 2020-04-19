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Таким может быть Honor 10X Pro

19.04.2020 3928 6

Huawei продолжает жить в условиях конфронтации с США и развивает собственную замену сервисам Google, наполняя фирменный магазин приложений новыми программами. С анонсами новинок все тоже идет по расписанию.

 

Одной из ветвей эволюции устройств Honor стала серия Honor 9X. Смартфоны были тепло приняты на внутреннем рынке, и компания отчиталась о более чем 10 млн поставленных устройств этой линейки. Хороший спрос на смартфоны обусловлен тем, что у производителя вышли относительно доступные модели, в целом по характеристикам получилось все ровно и хорошо.

 

Таким может быть Honor 10X Pro – фото 1

 

Естественно, что компания подумывает о выпуске продолжения и готовит к анонсу «десятки». В сети даже появилось изображение, на котором, как утверждает источник, изображен Honor 10X Pro. На рендере показан смартфон, где отошли от реализации выдвижной фронталки, сместив акцент в сторону встроенной в экран камеры.

 

Судя по всему, матрица здесь плоская с достаточно тонкими рамками по периметру. На тыльной стороне установили прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. Надпись на блоке камер указывает на то, что главный датчик здесь на 64-мегапикселя. Предполагается, что дополнять его станет широкоугольный модуль и датчик глубины.

 

О технических характеристиках Honor 10X Pro ничего не известно. Можно лишь строить догадки, что тут предложат чип Kirin 820, батарейку емкостью не менее 4000 мАч, минимум 4 Гб оперативной памяти и реализуют поддержку быстрой зарядки.

 

Источник: mydrivers

 

В сети появились спецификации и изображения Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE﻿

 

Зачем выпустили чип Kirin 985? Ответ Honor﻿

Honor 10X Pro Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
INN
Хонор 9х популярен не только в Китае, выездная камера, Кирин 810 на старте продаж стоит 210$, а сейчас за 160$ можно взять, куда интересней бомжовой сяоми за эти деньги.
19.04.2020 11:31
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INN
И вообще не подумывают продолжить, а по традиции выпускают.
К примеру Хонор 6х первый в мире бюджетник с двойной намерой, 7х первый широкороформатник без рам в бюджетной линейки, 8хМах самый дешёвый смартпед 7.2"...
19.04.2020 11:39
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Александр
Наконец ты показал свою суть - продался хонору... И при любом случае хаешь Хаеми... Сколько тебе заплатили? Или так истеный патриот все плохие кроме любимого бренда? А здраво оценивать всех без желчи не судьба???
19.04.2020 11:59
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INN
А потому что вариантов то и нет других вообще. Найди мне смарт 7.12" или больше диагонали с процессором не слабее 636 по цене 150$?
19.04.2020 17:23
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INN
Первый смарт у меня был TCL windows, потом samsung, lg, htc, dooge, geotel, nokia, сяома 4х, МиМах, Хонор, причем самое гавнянное воспоминание осталось от сяомы, бесил своей оболочкой а потом по воздуху окерпичился. Так что у меня есть с чем сравнивать на опыте эксплуатации.
19.04.2020 17:51
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Vital
INN, Вполне согдасен с тобой!Он и по странам СНГ имеет не меньшую популярность чем в Китае а потому что этот апарат дестаительно топ за свои деньги!
19.04.2020 12:54
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Таким может быть Honor 10X Pro