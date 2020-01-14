Таким ждут Redmi K30 Pro

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В конце прошлого года портфолио смартфонов Redmi расширилось за счет появления K30, который стал преемником Redmi K20. С оглядкой на модельный ряд компании получается, что стоит ждать дебют Redmi K30 Pro. В пользу выхода этой модели высказываются и инсайдеры.





Ресурс Androidauthority попытался предсказать, каким может быть новичок на рынке. Для этого он собрал воедино все слухи, касающиеся новинки, добавив их той достоверной информацией, которую ему удалось раздобыть. По их данным, в плане дизайна Redmi K30 Pro будет повторять черты базовой модели.





Есть вероятность, что смартфон получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а в его основе будет лежать чип Snapdragon 865. Хотя в сети мелькали слухи, что предпочтение отдано Dimensity 1000. Одной из отличительных черт от стандартной версии станет наличие наэкранного сканера отпечатков пальцев.





Ожидаемое время анонса — март 2020 года. Если это предсказание сбудется, то рискнем предположить, что Redmi K30 Pro не получит новейший флагманский чип от Qualcomm. Создавать конкурента Xiaomi Mi 10, который только в феврале появится на рынке, компания не станет. Скорее всего, в таком случае стоит ждать процессор от MediaTek.





Возможно, в списке улучшений будет значиться и камера. Но какими они будут, неизвестно. Redmi K30 Pro должны продавать в Китае и Индии, а на мировой рынок он может выйти как модель в рамках линейки Xiaomi Mi.





Источник: androidauthority.com