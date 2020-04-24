У дисплея OnePlus 8 Pro есть странность. Для некоторых это дефект

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Одной из фишек OnePlus 8 Pro стал дисплей. На презентации компания амбициозно заявила о том, что это самый технически прокаченный экран в мире. Обещалось, что картинка станет усладой для глаз. И чтобы эти слова не были голословными, компания сослалась на специалистов DisplayMate, которые поставили самый высокий балл этой матрице. Более того, она удостоилась наивысший оценок по 13 различным параметрам.

И тут бы фанатам компании возрадоваться. Но отзывы первых владельцев, увы, говорят о том, что без косяков не обошлось. Именно дисплей первым собрал порцию негатива и жалоб пользователей. Помните, недавно мы писали о том, что экран Samsung Galaxy S20 Ultra излучает иногда зеленое свечение? Странный зеленый оттенок стал причиной недовольства пользователей OnePlus 8 Pro.

Так, ряд из них начали жаловаться на то, что при темном фоне экран отображает зеленоватый оттенок. Чаще всего наблюдается эта «особенность», когда активирован режим 120 Гц. Некоторые уже успели предположить, что корень проблемы — технология DC Dimming, призванная снизить мерцание.

Узнать истинные причины такого поведения экрана, еще предстоит. Со своей стороны, OnePlus заявила одному из пользователей, что может наблюдаться небольшое изменение цвета дисплея из-за свойств технологии его изготовления — AMOLED. И это никак не влияет на ежедневную эксплуатацию устройства. Назвать проблему критичной и серьезной, было бы несправедливо. Но пользователи все же разочарованы таким поведением дисплея. Впечатление о смартфоне у них подпорчено.

Кстати, Samsung уже готовит обновление, призванное искоренить зеленый оттенок. Возможно, свой апдейт следом выпустит и OnePlus.

Источник: androidcentral



