У Google Pixel 5 XL может быть проблема с дизайном

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В условиях кризиса то, что планирует сделать Google, может быть оправдано. Компания ищет пути удешевления своих продуктов, сейчас не время, когда пользователи будут охотно расставаться с приличными суммами денег на покупку дорогих смартфонов.

Поэтому экономить могут на аппаратной платформе Pixel 5, который вместо топового Snapdragon 865 предложит вариант попроще — Snapdragon 765G. Но есть вероятность, что экономить решено не только на «железе», но и на дизайне.

Скучно и пресно

В сети появились рендеры якобы Google Pixel 5 XL. Если они отражают реальный дизайн новинки, то о свежем экстерьере речь не идет. Компания может вернуть формат «моноброви» на фоне попыток других производителей и своих предшественников уйти от такого исполнения. Сейчас «челка» смотрится убого и нелепо. Может новинка подражать предшественнику в плане оформления основной камеры, которая вновь будет квадратной. А вот сколько датчиков она получит, остается загадкой. На рендерах их два, но утверждать, что так будет и в действительности, никто не возьмется.

Тусклый и скучный экстерьер также дополняет то, что в Google Pixel 5 XL могли вновь предложить сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, избегая более современного решения с интеграцией датчика в дисплей. Хотя, для кого-то такое решение будет выигрышным. А вот возврат 3,5 мм разъема для наушников, скорее всего, вызовет больше положительных эмоций, чем отрицательных.

Источник: mydrivers

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