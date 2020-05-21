У Huawei есть лазейка как обойти запрет на поставку чипов от TSMC. Прибегнет ли к ее помощи?

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Как ни старалась США, но за короткий срок и набегом уничтожить или поставить на колени Huawei не удалось. Рост китайской компании удалось затормозить, но о том, что «враг повергнут», говорить не приходится. Упрямство и несгибаемость Huawei раздражает Белый дом и не приводит к желаемому мировому технологическому господству в мире.

В рамках холодной войны США нанесла очередной удар — TSMC не сможет без лицензии Министерства торговли США поставлять Huawei чипы. Проще говоря, Белый дом берет под свой контроль поставки мобильных процессоров китайской компании: разрешать или запрещать.

Но оказалось, что американские чиновники не все предусмотрели и оставили для Huawei лазейку. Так, целый ряд юристов высказались в пользу того, что принятая редакция правил экспортного контроля говорит о запрете поставлять чипы, спроектированные самой Huawei. Тогда как посредники вполне смогут закупать компоненты для чипов для нужд китайской компании. Это позволяет Huawei закупать комплектующие у TSMC через посредников или подрядчиков, которые могут организовать сборку процессоров из поставленных компонентов.

На данный момент Huawei все еще не назвала пути решения проблемы с поставками чипов от TSMC. Но если она попытается обойти запреты через посредников, то чиновники США обещают жестко пресекать все попытки и вносить в экспортные правила «любые изменения, которые они посчитают необходимыми».

Сейчас Huawei предпочитает наращивать складские запасы и размещать производство 14-нм чипов на SMIC. Кроме того, она будет приобретать процессоры у других чипмейкеров, в частности, MediaTek. Вчера в своем интервью глава Honor заявил о том, что они продолжат сотрудничать с тайваньской компанией, ведь это всегда был надежный партнер.

Источник: reuters