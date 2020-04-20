У Redmi K30 появится лайт-версия, стоит ли ждать компромисс?

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Лайт-версии смартфонов всегда ориентированы на тех, кому нравятся «старшие» вариации, но они не готовы тратиться на их приобретение. Это всегда компромисс и каждый сам для себя решает, соглашается он на него или нет. Не так давно «дочка» Xiaomi свернула продажи Redmi K30 4G, который не вписывается в новую стратегию компании предлагать поддержку 5G во всех устройствах с ценником выше $285.

Похоже, отчасти компенсировать уход доступной версии Redmi K30 призван Redmi K30i, но уже с поддержкой сетей пятого поколения. О том, что готовится к выходу эта модель сообщил известный сетевой информатор Xiaomishka.

Информация о технических характеристиках смартфона крайне скудная. Точно известно, что главный модуль на 64 Мп в основной камере заменят на 48 Мп датчик. А еще обязательно пройдет рокировка аппаратной платформы и, предположительно, прибудет чип от MediaTek.

Среди претендентов на «сердце» новинки называют Dimensity 800, Dimensity 1000 и, возможно, даже Helio G85. Последний из названых процессоров еще не представлен, поэтому нет понимания, что это за чип. Но вряд ли он получит 5G-модем. Ценник на Redmi K30i может быть в районе $254. И это очень мало как для 5G-смартфона.

О времени релиза Redmi K30i источник не сообщил. Но, если такая модель действительно выйдет, то ее анонс можно ждать уже в мае.

Источник: twitter