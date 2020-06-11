Успей купить по приятной цене Xiaomi Mi Band 5. Скидки на Poco F2 Pro и блендер от Xiaomi

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Фанаты и поклонники высоких технологий почти наверняка в курсе, что сегодня состоялась премьера фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5. Браслет научился отслеживать уровень кислорода в крови, он стал лучше следить за сном и мерять пульс, появились новые виды тренировок, управление камерой на смартфоне и мониторинг стресса. Базовая версия без чипа NFC оценена в $28 и у вас есть шанс урвать Xiaomi Mi Band 5 практически по такой же цене.

Также в ежедневную подборку актуальных скидок попал смартфон Poco F2 Pro. Его покупка означает, что вы получите в пользование мощный смартфон с неплохими камерами, достаточно емким аккумулятором, быстрой зарядкой и AMOLED-дисплеем.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0

FLASH DEAL. Всего 30 штук!

Версия: Chinese/English

Цена: $28,79 - https://lite.bz/qFPCGS

Смартфон POCO F2 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4700мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб

Цена: $449,51 - https://lite.al/xXhWW

Промокод "POCOF2PRO50"

Блендер Xiaomi Mijia

Характеристики: MJPBJ01YM, мощность 1000 Вт, ручка управл. с OLED-дисплеем, 9 программ, 8 режимов настройки

ПОДАРОК! ДВА электрических чайника Chigo ZD20 2.0L - https://lite.bz/cxEyG

Предложение для РФ!

Цена: $70,99 - https://lite.al/GVKjBw