В базе Geekbench появился первый смартфон Vivo на MediaTek Helio G80

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Vivo решили, наконец, обратить внимание на свежий среднебюджетный чип от MediaTek.

На платформе Geekbench появился неизвестный до сегодня смартфон Vivo с номером модели V2037. Судя по результатам бенчмарк-тестирования, а также перечисления кратких характеристик, можно понять, что перед нами может быть новый среднебюджетник от компании.

Страница нового устройства Vivo на Geekbench показала, что смартфон будет работать на базе чипсета Helio G80 от MediaTek. Имя процессора пришлось угадывать, ведь на самой странице упоминается его кодовый номер - MT6769V. Процессор работает в паре с 4 Гб оперативной памяти, а прошивка основана на свежем Android 11.

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В одноядерном тесте Vivo V2037 набрал 1823 балла, а в многоядерном – 5466 баллов. Надо сказать, результаты очень даже неплохие, учитывая позиционирование чипа от MediaTek. Vivo V2037 может стать первым смартфоном компании на Helio G80. До сих пор этот чип использовали Huawei, Xiaomi, POCO, Realme и Infinix в своих среднебюджетниках. Скорее всего, этот смартфон Vivo попадать в список устройств среднего диапазона компании под буквой Y.

На данный момент больше информации о новом смартфоне Vivo найти невозможно, однако, учитывая появляющиеся слухи, скорее всего, долго ждать не придется. Все-таки Vivo «страдает» привычной для многих китайских производителей «болезнью» - наиболее активный выпуск новых смартфонов.

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Источник: Twitter



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