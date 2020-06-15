В Китае продолжается распродажа 618. Blackview участвует, предлагая скидки до 55%

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Если хотите, что-то прикупить со скидкой, то сейчас самое время присмотреться к тем предложениям и акциям, которые действуют в китайских интернет-магазинах. В рамках ежегодной распродажи 618 на AliExpress всегда есть шанс совершить покупку с выгодой для собственного бюджета и немного сэкономить. Присоединилась к карнавалу шопинга и компания Blackview.

Только с 15 по 21 июня есть возможность приобрести по сниженной цене смартфоны Blackview. Производитель обещает, что на ряд позиций скидка составит внушительные 55%. Среди товаров, предлагаемых к покупке Blackview BV6300 Pro, обладающий чипом Helio P70, 6/128 Гб памяти, аккумулятором емкостью 4380 мАч и четверной основной камерой с главным датчиком от Sony на 16 Мп. Только в рамках распродажи ценник снижен до $199,99, тогда как обычная его цена $289,84.

Сбросил в цене до $59,99 бюджетный Blackview A80, который предлагает 6,21-дюймовый экран, операционную систему Android 10 и аккумулятор емкостью 4200 мАч. Пересмотрели в сторону уменьшения и ценник на защищенный Blackview BV9900 Pro. В арсенале устройства чип Helio P90, NFC, 8 Гб оперативки, тепловизор и запросили за все это $417,99. Временно до 21 июня сбросили в цене защищенные Blackview BV9900, Blackview BV9100 и Blackview BV9800 Pro, которые могут похвастаться емкими батарейками, камерой на 48 Мп, NFC и максимальным уровнем защиты IP68/IP69K.

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