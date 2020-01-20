В Meizu 17 предложат ряд инноваций

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В 2019 году Meizu вернулась в строй, выпустив ряд интересных смартфонов. Нет, компания по-прежнему переживает не лучшие времена в своей истории, но уверяет, что кризис позади и отныне только вперед. Глава и основатель компании Хуан Чжан, известный под псевдонимом Джек Вонг, поделился с журналистами перспективами развития Meizu в 2020 году.





Прежде всего, он напомнил, что в нынешнем году компания отметит 17-летие с момента основания и весной выпустит серию флагманов Meizu 17. Ключевое слово — «серия». Это означает, что в рамках новой линейки выйдет несколько моделей и помимо базовой вариации можно ждать, например, Meizu 17 Plus, Meizu 17 Pro или Meizu 17s.









Хуан Чжан подтвердил, что Meizu 17 станет первым 5G-смартфоном компании и в его основе будет лежать Snapdragon 865. Обещано, что этот аппарат будет настоящим флагманом с точки зрения производительности и опыта работы в сети. А еще обещаны инновации в части материалов, качества картинки и пользовательского опыта. Новинка определенно будет лучшим продуктом компании в плане внешней красоты и простоты эксплуатации.





История Meizu продолжается и Хуан Чжан заявил, что в будущем они продолжат создавать хорошие продукты, а также сделают ставку на сети пятого поколения.





Источник: news.mydrivers.com







