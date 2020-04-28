В России хотят заставить регистрировать устройства по номеру IMEI

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Периодически в головах российских чиновников рождается идея введения системы идентификации смартфонов по IMEI. Об этой затее говорят с 2018 года, и она преподносится как борьба с «серыми» мобильными устройствами. Неоспоримое благо — возможность дистанционной блокировки потерянного или украденного смартфона. Правда, если система идентификации устройств по IMEI все же заработает, инструмент для их блокировки появится только к 2024 году.

По данным издания «Коммерсантъ», уже готов законопроект, который предусматривает введение регистрации всех мобильных устройств, способных работать в сотовых сетях на территории России. Вступить в действие этот механизм может с 1 июля 2021 года и сама процедура будет платной. После согласования проекта закона в администрации президента РФ, он будет внесен на утверждение в Госдуму.

В рамках реализации этого проекта будет создана база данных IMEI-кодов устройств в Научно-исследовательском институте систем связи и управления. Регистрации подлежат новые смартфоны, планшеты и смарт-часы, которые будут ввозиться на территорию РФ. Проводить регистрацию должны будут импортеры и сами пользователи, если они самостоятельно ввозят новый гаджет, купленный за границей.

По предварительным данным, стоимость регистрации одного нового устройства составит примерно 100 рублей. А вот гаджеты, которые будут введены в эксплуатацию до вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно.

Для того, чтобы система идентификации по IMEI-кодам заработала на полную, телекоммуникационным компаниям нужно закупить специальное оборудование и лицензионный софт. Затраты на приобретение оборудования и регистрацию устройств, могут повлечь за собой удорожание девайсов и тарифов сотовых операторов.

Источник: kommersant