В сети появился сертификат на предполагаемый OnePlus 8 Pro с поддержкой 5G

653

Китайский производитель смартфонов OnePlus сообщил, что на предстоящей конференции CES компания готовит крупное мероприятие. Она подтвердила, что на мероприятии компания представит свой смартфон OnePlus Concept One, о котором ничего не известно, кроме слухов о том, что данное устройство может оказаться складным смартфоном. А недавно, всего за пару недель до мероприятия, новый смартфон OnePlus прошел процедуру сертификации.

Согласно информации, предоставленной в процессе сертификации, смартфон поддерживает двухрежимное 5G соединение SA и NSA и охватывает диапазон частот 5G, включая N1, N41, N78 и N79. По слухам, ожидается, что сертифицированным смартфоном будет один из трех аппаратов производителя, запланированных на 2020 год – OnePlus 8 Pro.





Судя по информации в Интернете, технические характеристики новинок должны порадовать фанатов брендов. OnePlus 8 и 8 Pro должны «красоваться» 6,4-дюймовым и 6,7-дюймовым Super Amoled-дисплеями, соответственно, которые будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. «Облегченная» версия OnePlus 8 Lite может использовать 6,4-дюймовый дисплей Super Amoled-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Все три телефона будут оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.





OnePlus 8 и 8 Pro будут работать на базе мобильной платформы Snapdragon 865 с поддержкой 5G-сетей. Ожидается, что обе модели будут предлагаться в вариантах с 8/12 ГБ LPDDR5 оперативной памяти и с вариантами накопителя объемом 128/256 ГБ. Сердцем OnePlus 8 Lite будет выступать решение от MediaTek Dimensity 1000, 8 ГБ оперативной памяти и ПЗУ объемом 128 ГБ, либо 256 ГБ.

Источник: gadgets.ndtv.com



