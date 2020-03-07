Vivo представила список устройств, которые будут обновлены до Android 10

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Несмотря на огромную популярность бренда, Vivo приобрела репутацию одной из самых «медленных» компаний на рынке – все благодаря неспешной разверстке обновлений на смартфоны техногиганта. К сожалению, для рассылки Android 10 компания не смогла поменять свою привычную философию.

Еще в декабре Vivo представила новую версию своего графического интерфейса Funtouch OS (Funtouch 10), основанную на Android 10, через несколько месяцев после того, как Google первоначально выпустила свою версию обновленной прошивки. Несмотря на внушительный срок в 3 месяца смартфоны компании до сих пор не получают долгожданное обновление.

К счастью, ситуация должна скоро измениться. После задержек, которые возникли, по утверждению компании, из-за эпидемии коронавируса, Vivo, наконец, объявила сроки обновления своих устройств. Отметим, что это относится к китайскому рынку - международные модели, как обычно, будут отставать.

Первыми моделями, которые получат публичную бета-версию Funtouch OS 10 с Android 10, станут NEX 3 и NEX 3 5G. Произойдет это 14 марта, и только 4000 человек получат его. Для этого они должны зарегистрироваться для участия в бета-тесте.

Далее, в конце марта, обновление должно будет отправиться на X27 и X27 Pro. За этим последуют NEX S, обычная версия NEX A, версия NEX A с поддисплейным датчиком отпечатка пальцев и NEX Dual Display в начале апреля. В середине апреля будет выпущено обновление для Vivo S5, а в конце апреля - для Z5, Z5i, Z5x, S1 и S1 Pro. Vivo Z3, Z3i и X23 по неизвестным причинам придется подождать до конца июня.

Источник: gizchina.com