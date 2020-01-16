Визуализация Huawei P40 и Huawei P40 Pro во всех цветах

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В конце марта Huawei покажет обновленную линейку флагманов P. Ходят слухи, что Pro-версия получит новую систему из нескольких камер на тыльной стороне с прогрессивным датчиком на 52 Мп. Так это или нет, узнаем через два месяца, когда состоится презентация Huawei P40 и Huawei P40 Pro.





Пока же мы можем оценить дизайн новинок благодаря ресурсу 91mobiles, который опубликовал рендеры устройств в нескольких цветах. Что касается экстерьера, то компания решила применить единый дизайн-код при создании устройств, а еще следует трендам на рынке. Смартфоны предложат сдвоенную фронталку, встроенную в овальный вырез, и прямоугольный модуль основной камеры.





По слухам, Huawei P40 получит плоскую AMOLED‑матрицу, тогда как у Huawei P40 Pro она будет изогнутой. Увидеть дизайнерский ход со сгибом по краям дисплея, на рендере не удалось.









Есть предсказания, что «младшая» модель получит экран диагональю 6,1 или 6,2 дюйма, а у Pro-версии матрица будет диагональю 6,5 или 6,7 дюйма. Смартфоны получат фирменный чипсет Kirin 990 5G, дисплейный сканер отпечатков пальцев, от 6 до 12 Гб оперативной памяти, операционку Android 10 с оболочкой EMUI 10 и до 512 Гб постоянной памяти.





Источник: 91mobiles.com







