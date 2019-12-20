Внешний аккумулятор Xiaomi Wireless Powerbank с беспроводной зарядкой доступен со скидкой

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Новый год у многих из нас ассоциируется с елками, мандаринами, хорошим настроением и, конечно же, подарками. С каждым днем мы все больше задумываемся на тем, чем порадовать родных и близких, что положить под елочку, чтобы подарок пришелся ко двору и понравился? Стоит подумать и о том, чем побаловать и себя в этот новогодний праздник.

Один из возможных подарков — внешний аккумулятор. Xiaomi Wireless Powerbank емкостью 10 000 мАч с функцией беспроводной зарядки в магазине Tmall сейчас доступен со скидкой с промокодом Over 601 save 600 rub.

Выполнена зарядка в виде прямоугольного бруска с алюминиевыми торцами. На верхней грани находятся порты, кнопка включения и индикатор заряда, состоящий из 4-х светодиодов. Предлагают два режима беспроводной зарядки: традиционный на 5 Вт и быстрая зарядка на 10 Вт.

Xiaomi Wireless Powerbank способен быстро заряжать устройства с поддержкой Quick Charge 2.0/3.0, USB PD и устройства от Apple без поддержки USB PD. Среди особенностей внешнего аккумулятора стоит отметить возможность заряжать одновременно три устройства (один по беспроводу и два проводным способом) и зарядку аксессуаров с маленьким током (фитнес-трекеры, наушники и смарт-часы).

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