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Внешний вид OnePlus Nord показали раньше времени

03.07.2020 547 0

У создателей этой модели стоит одна задача, но срочная: навести «шороху» в среднем сегменте устройств и существенно увеличить армию пользователей. Пусть продажи флагманов сокращаются, OnePlus Nord должен совершить невероятный «кульбит», заставив пользователей отказаться от покупки устройств конкурентов в пользу нового «бюджетного» продукта OnePlus.

 

Как выглядит смартфон

 

Несмотря на то, что премьера OnePlus Nord может состояться уже 10 июля, до сегодняшнего дня мы так и не знаем точно, какой дизайн он получит. И вот за несколько дней до анонса интригу разрушил партнер компании — магазин Amazon India, который станет эксклюзивным продавцом нового устройства OnePlus в Индии. Раньше времени он выложил в сеть тизер OnePlus Nord. Впрочем, возможно слив контролируемый и сама OnePlus причастна к произошедшему.

 

Внешний вид OnePlus Nord показали раньше времени – фото 1

 

Правда, качество изображения оставляет желать лучшего, сосчитать количество датчиков в основной камере нельзя. Но судя по размерам площадки, их должно быть не менее трех. Что касается самого оформления основной камеры, то оно напоминает то, что предложили в OnePlus 8 Pro, но сам блок сместили в верхний левый угол. Дактилоскопического датчика тут нет, поэтому ставим на то, что предсказания об установке AMOLED-матрицы сбудутся и сюда же встроят сканер.

 

Внешний вид OnePlus Nord показали раньше времени – фото 2

 

Отличился и инсайдер Мукул Шарма, который на своей странице в Twitter опубликовал фото, где, как он утверждает, показана лицевая панель OnePlus Nord. Если увеличить фото и присмотреться, то смартфон обладает овальным вырезом под фронталку в верхнем левом углу. И такое исполнение совпадает с тем, что мы видели в фильме компании о OnePlus Nord. Фирменный рычажок переключения режимов на правой грани подтверждает, что это творение OnePlus.

 

Внешний вид OnePlus Nord показали раньше времени – фото 3

 

Источники: 91mobiles, twitter

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.07.2020

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Внешний вид OnePlus Nord показали раньше времени