Вот так должен выглядеть Samsung Galaxy A70e

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Таким может быть Samsung Galaxy A70e. На данный момент сама компания никак не комментирует рендеры, на которых якобы изображена эта модель. Их источник — @OnLeaks, который стабильно делится подобными сливами и, как правило, они достоверны. Поэтому и на этот раз у нас нет оснований не доверять ему.

Во внешности Galaxy A70e сразу бросается в глаза, что при оформлении основной камеры производитель придерживался классики. В случае с этим смартфоном отказались от прямоугольной площадки и предпочли оформить камеру в стиле прошлогодних устройств компании с вертикальным расположением датчиков изображения.

Присутствие сканера отпечатков пальцев на «спинке» заставляет строить предположения, что смартфон не получит AMOLED-матрицу, а будет довольствоваться IPS. И это очень странно учитывая принадлежность этого аппарата к А-серии, а также то, что Galaxy A70 предлагает AMOLED-панель со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев. Упрощения серьезные, но оправданны ли они?

Еще один спорный момент — наличие порта microUSB, а не USB Type-C. Но при этом оставили нетронутым 3,5 разъем для наушников на верхней грани. На правой стороне расположились клавиши управления, а также смартфон получил Infinity-V дисплей диагональю 6,1 дюйма.

Габариты Galaxy A70e составили 156,8х76,45х9,35 мм и толщина корпуса может указывать на то, что внутри скрывается емкая батарейка.

Источник: sammobile

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