Возможный хит продаж, Samsung Galaxy A72 4G, появился в GeekBench

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Samsung Galaxy A72 4G должен порадовать довольно неплохим железом – конечно, по меркам Samsung.

По свежим слухам, в 2021 году Samsung планирует наполнить рынок своими новыми устройствами с поддержкой сетей 5 поколения. Мы уже рассказывали вам о новых смартфонах Galaxy линейки A: Galaxy A32 5G, Galaxy A52 5G и Galaxy A72 5G. Однако, компания не забудет и о рынках, где 5G остается сказкой – эти регионы могут получить варианты этих же смартфонов, но с поддержкой стандарта 4G.

На прошлой неделе 4G-вариант Galaxy A52 был замечен на платформе Geekbench, где было обнаружено, что смартфон работает на базе Snapdragon 720G. Теперь на сайт известного бенчмарка попал и Galaxy A72 5G. На странице устройства видно, что его сердцем будет являться тот же чип.

Номер модели Galaxy A72 5G - SM-A726B, а варианта 4G - SM-A725F. В списке характеристик устройства на Geekbench указано, что смартфон работает на базе чипсета от Qualcomm, имеющего кодовое имя Atoll – это название связано с чипсетом Snapdragon 720G.

Вполне вероятно, что 5G и 4G варианты Galaxy A72 будут иметь одинаковые спецификации, разница будет состоять только в процессоре, и пока неясно, какой именно чипсет будет установлен в Galaxy A72 5G.

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Тестируемое устройство работало под управлением Android 11 и имело 8 ГБ оперативной памяти. В тестах Geekbench смартфон получил следующие результаты: в одноядерном тесте – 526, в многоядерном - 1623.

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Источник: GSMArena



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