Возможный преемник Samsung Galaxy Fold показался на живых снимках

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Ранее в этом году на конференции Samsung Developer Conference южнокорейская компания показывала различные форм-факторы для своего следующего складного смартфона, включая дизайн, аналогичный новой версий Motorola Razr. Сегодня же в сети появились новые утечки изображений того, как может выглядеть новая «раскладушка» от Samsung.

На представленном смартфоне нет логотипа Samsung, из-за чего можно понять, что перед нами прототип. Округлая рамка и форма решетки динамика соответствуют стандартной философии дизайна Samsung. Кроме того, на смартфоне запущен пользовательский интерфейс One UI на китайском языке.

В раскрытом состоянии аппарат похож на стандартный смартфон с кнопками регулировки громкости справа, только чуть уже и длинее. Дисплей имеет отверстие для селфи-камеры. В отличие от Galaxy Fold или Motorola Razr, цветной дисплей снаружи отсутствует. В случае данного аппарата мы имеем крошечный монохромный экран, в нижней части которого отображаются время, дата и процент заряда батареи.

Рядом с дисплеем расположен основной модуль камеры из двух объективов вместе со вспышкой. К сожалению, блогер, который поделился этими изображениями, не рассказал о характеристиках камер. Однако в недавних слухах говорилось, что компания может снабдить Galaxy Fold 2 108-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX и вторым модулем для 5-кратного оптического масштабирования.

Если верить сообщениям, Samsung может представить следующее поколение Galaxy Fold вместе с Galaxy S11 в феврале 2020 года, но на данный момент приходится только ждать более подробную информацию.

Источник: 9to5google.com



