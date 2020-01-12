Где купить дешевле?

Выпуск Pocophone F2 неизбежен?

12.01.2020 2507 5

Почти 1,5 года назад на рынок вышел очередной суббренд Xiaomi, который удивил смартфоном Pocophone F1. Он сразу взял титул самого доступного мобильника с мощной аппаратной платформой Snapdragon 845. А еще в его активе был солидный аккумулятор, система охлаждения, скучный дизайн и слабая камера.

 

Выпуск Pocophone F2 неизбежен? – фото 1

 

Несмотря на ряд компромиссов, Pocophone F1 стал популярным устройством, нашлось немало тех, для кого приличная мощность и скорость работы смартфона за небольшую цену оказались важными преимуществами. Логично, что есть немало тех, кто ждет продолжение серии Poco. В декабре прошлого года один из топ-менеджеров суббренда Xiaomi пообещал больше новостей о Poco в 2020 году.

 

И вот на днях появилась обнадеживающая новость для тех, кто ждет выход нового смартфона с флагманским чипом по доступной цене. В сети появилось фото заявки на регистрацию товарного знака POCO F2, которая была подана компанией в декабре 2019 года в китайское управление по товарным знакам.

 

Выпуск Pocophone F2 неизбежен? – фото 2

 

Это одно из доказательств того, что преемник Pocophone F1 прибудет. Правда, когда это произойдет, неизвестно. Можно предположить, что первой страной, где дебютирует Poco F2, станет Индия, а чуть позже смартфон выйдет на глобальный рынок как Pocophone F2.

 

Главная интрига — какой чип ляжет в основу новинки? Если ей суждено дебютировать в первой половине 2020 года, маловероятно, что это будет Snapdragon 865. Возможно, ставку сделают на Snapdragon 855/855+.

 

Источник: gizmochina

 

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Pocophone F2 Pocophone F1 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
fkn magic
855+,камеру как в ноте8, и 8/128гиг без расширения картами памяти. вот и радуйтесь.
12.01.2020 17:42
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Максим Аведенко
в ми8 норм камера до сих пор но явно не в росо
12.01.2020 16:40
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Сергей Лазарев
эта "слабая камера" победила в слепом тесте все флагманы того времени
12.01.2020 12:28
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Иван
Дико извиняюсь, а на какой такой Авторитетный источник вы ссылаетесь? Слепой тест на одном из малоизвестных ресурсов? Не смешите и будьте объективны
12.01.2020 12:47
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Максим
По ходу дебилы работают в этом DxO дали pocophone f1 всего 91 балл. Вот слепое тестирование — это прям ориентир:))) оно же СЛЕПОЕ :)))
12.01.2020 13:12
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Выпуск Pocophone F2 неизбежен?