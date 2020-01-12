Выпуск Pocophone F2 неизбежен?

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Почти 1,5 года назад на рынок вышел очередной суббренд Xiaomi, который удивил смартфоном Pocophone F1. Он сразу взял титул самого доступного мобильника с мощной аппаратной платформой Snapdragon 845. А еще в его активе был солидный аккумулятор, система охлаждения, скучный дизайн и слабая камера.

Несмотря на ряд компромиссов, Pocophone F1 стал популярным устройством, нашлось немало тех, для кого приличная мощность и скорость работы смартфона за небольшую цену оказались важными преимуществами. Логично, что есть немало тех, кто ждет продолжение серии Poco. В декабре прошлого года один из топ-менеджеров суббренда Xiaomi пообещал больше новостей о Poco в 2020 году.

И вот на днях появилась обнадеживающая новость для тех, кто ждет выход нового смартфона с флагманским чипом по доступной цене. В сети появилось фото заявки на регистрацию товарного знака POCO F2, которая была подана компанией в декабре 2019 года в китайское управление по товарным знакам.

Это одно из доказательств того, что преемник Pocophone F1 прибудет. Правда, когда это произойдет, неизвестно. Можно предположить, что первой страной, где дебютирует Poco F2, станет Индия, а чуть позже смартфон выйдет на глобальный рынок как Pocophone F2.

Главная интрига — какой чип ляжет в основу новинки? Если ей суждено дебютировать в первой половине 2020 года, маловероятно, что это будет Snapdragon 865. Возможно, ставку сделают на Snapdragon 855/855+.

Источник: gizmochina

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