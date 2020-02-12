Выпуск семейства Samsung Galaxy S10 продолжится и цена снижена

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Вчера нам показали обновление флагманской линейки Galaxy S. В этот раз компания отказалась от выпуска доступной модели, и самым младшим в серии стал базовый Galaxy S20 с ценником от $999. Стоимость других моделей линейки радует еще меньше поклонников компании, заставляя серьезно задуматься о покупке новинок. Инновации стоят дорого, и они только для тех, кто хорошо зарабатывает.









Но для фанатов компании есть и хорошая новость: производство серии Galaxy S10 не прекращается. Как правило, ранее компании сворачивала выпуск предшественников с приходом преемников. Но не в этот раз. Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e продолжат производить и попутно компания уменьшила ценники на $150. Теперь официальная стоимость Galaxy S10e составит $599, Galaxy S10 — $749 и Galaxy S20+ — $849.





Возможно, на такой шаг Samsung пошла из-за того, что серия Galaxy S20 лишена «бюджетной» модели. Роль доступных теперь отведена всей серии Galaxy S10. Не исключено, что компания пойдет на увеличение сроков поддержки «десятки», но стоит дождаться официального подтверждения этому.





Источник: androidpolice.com







