Вышел защищенный Oukitel WP5 Pro с огромной батарейкой

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Oukitel — китайская компания третьего эшелона, которая специализируется на выпуске доступных и выносливых аппаратов. А в последнее время она начала создавать еще и неубиваемые аппараты, где в числе главных преимуществ максимальный уровень защиты и емкая батарейка. Очередная новинка производителя Oukitel WP5 Pro, которая уже поступила в продажу.

Это смартфон, который сертифицирован по классу IP68/IP69K и по военному стандарту MIL-STD-810G. Как и надлежит «внедорожнику», он может похвастаться аккумулятором приличной емкости — 8000 мАч. Автономность работы аппарата в режиме ожидания составит 38 дней.

Oukitel WP5 Pro обладает бюджетным чипом Helio A22, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, 5,5-дюймовым экраном разрешением 1720х1400 пикселей, 5 Мп фронталкой и тройной тыльной камерой 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Поставляется аппарат с предустановленной операционной системой Android 10.

Только в рамках продвижения Oukitel WP5 Pro на рынке, начиная с 6 июля его можно будет приобрести за $129,99, тогда как обычный ценник составляет $159,99.





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