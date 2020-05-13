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Вышли доступные беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE

13.05.2020 528 0

Xiaomi продолжает расширять портфолио аксессуаров и представила недорогую TWS-гарнитуру Air 2 SE. По сути это упрощенная версия Mi Air 2S и она 19 мая поступит в продажу в Китае про цене около $24. Сами наушники внешне не претерпели изменений, а вот чехол получился более строгим и квадратным по форме.

 

Вышли доступные беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE – фото 1

 

На одном заряде наушники смогут проработать до 5 часов, а зарядный кейс позволит им продержаться еще 15 часов. В итоге получаем автономность в 20 часов. Оснастили гарнитуру 14,2-драйверами, в каждом из наушников есть микрофон и реализована технология Beamforming, которая отвечает за шумоподавление и улучшение звука при разговоре.

 

Вышли доступные беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE – фото 2

 

Управление сенсорное, позволяющее управлять музыкой и отвечать на звонки. Предложили поддержку кодека AAC. На данном этапе Xiaomi Air 2 SE доступны только в Китае и нет понимания ждет ли их международная карьера.

 

Вышли доступные беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE – фото 3

 

Источник: gizchina

Xiaomi Air 2 SE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.05.2020

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Вышли доступные беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE