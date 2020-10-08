Взгляните на OnePlus 8T и OnePlus Buds Z

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Показали дизайн OnePlus 8T и OnePlus Buds Z

На следующей неделе состоится премьера OnePlus 8T и еще пяти новинок от OnePlus. В числе дебютантов окажутся и беспроводные наушники OnePlus Buds Z. Незадолго до анонса компания решила не хранить в тайне и то, что уже известно достаточно давно — дизайн OnePlus 8T. А инсайдерам удалось раздобыть изображения и характеристики OnePlus Buds Z.

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Компания выпустила промо-ролик, демонстрирующий внешний вид нового флагмана. Он получил плоский дисплей, и компания решила не акцентировать внимание на круглом вырезе под фронталку. На тыльной стороне установили прямоугольный блок с четырьмя датчиками изображения, где главный разрешением 48-мегапикселей.

OnePlus Buds Z — это TWS-наушники, выполненные в трех цветах: белый, черный и серый. Они получат поддержку Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 и защиту от влаги по стандарту IP55. Внутри стоят 10-миллиметровые драйверы и вес каждого наушника составил 4,35 грамм. Обещают, что автономность гарнитуры на одном заряде составит 5 часов, а «дозаправка» с помощью зарядного кейса позволит довести автономность до 20 часов. Должны предложить быструю зарядку и 10 минут зарядки хватит, чтобы обеспечить до 3-х часов воспроизведения музыки.

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Источники: androidcentral, androidauthority﻿, oxygenupdater