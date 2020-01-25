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WhatsApp наконец-то добавит темную тему оформления

25.01.2020 2276 4

В данный момент самое крупное приложение в мире для обмена сообщениями проходит бета-тестирование, результаты которого должны порадовать многих фанатов мессенджера. WhatsApp сжалилась над пользователями и решила добавить поддержку темной темы. Наконец-то компания дает возможность нашим глазам отдохнуть от яркого света в темное время суток, да и для многих владельцев смартфонов с Amoled-экранами это хорошее подспорье для улучшения автономности.

 

WhatsApp наконец-то добавит темную тему оформления – фото 1

 

Чтобы получить доступ к бета-версии WhatsApp, вам нужно будет стать частью бета-программы Google Play. Если вы уже являетесь частью этой программы, то ожидайте обновление версии 2.20.13 на вашем устройстве в ближайшее время. Кроме темной темы, вы также будете получать некоторые исправления ошибок и улучшения.

 

Так как речь идет о бета-версии, скорее всего, не все будет работать идеально. Участники бета-тестирования WhatsApp уже знают, что стоит ожидать ошибок. Если вы уже обновили приложение и до сих пор не имеете возможность включить темную тему, вам, возможно, придется переустановить приложение, чтобы заставить его работать или ждать, пока нужная версия придет на ваш аппарат.

 

WhatsApp наконец-то добавит темную тему оформления – фото 2

 

Если же вы не можете дождаться приятного нововведения, вы также можете скачать APK-файл приложения. Ну, и самый правильный вариант – просто подождать, пока стабильная версия не придет. К сожалению, пока неясно, когда именно это произойдет, но надеемся, что WhatsApp не будет томить нас ожиданием.

 

Источник: slashgear.com

WhatsApp Facebook
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Cool Dude
как бы уже гоняю с темной
25.01.2020 17:09
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Олег
Дибилы из вацапа наконец-то разродились. Их даже майки обоссали, с тёмным оформлением в 10 винде
25.01.2020 16:56
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Mark Cherniak
Это касается и iOS тоже? А как по поводу Facebook?
25.01.2020 16:45
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виталий владимирович
наконец-то !
25.01.2020 14:38
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WhatsApp наконец-то добавит темную тему оформления