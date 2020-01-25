WhatsApp наконец-то добавит темную тему оформления

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В данный момент самое крупное приложение в мире для обмена сообщениями проходит бета-тестирование, результаты которого должны порадовать многих фанатов мессенджера. WhatsApp сжалилась над пользователями и решила добавить поддержку темной темы. Наконец-то компания дает возможность нашим глазам отдохнуть от яркого света в темное время суток, да и для многих владельцев смартфонов с Amoled-экранами это хорошее подспорье для улучшения автономности.





Чтобы получить доступ к бета-версии WhatsApp, вам нужно будет стать частью бета-программы Google Play. Если вы уже являетесь частью этой программы, то ожидайте обновление версии 2.20.13 на вашем устройстве в ближайшее время. Кроме темной темы, вы также будете получать некоторые исправления ошибок и улучшения.

Так как речь идет о бета-версии, скорее всего, не все будет работать идеально. Участники бета-тестирования WhatsApp уже знают, что стоит ожидать ошибок. Если вы уже обновили приложение и до сих пор не имеете возможность включить темную тему, вам, возможно, придется переустановить приложение, чтобы заставить его работать или ждать, пока нужная версия придет на ваш аппарат.





Если же вы не можете дождаться приятного нововведения, вы также можете скачать APK-файл приложения. Ну, и самый правильный вариант – просто подождать, пока стабильная версия не придет. К сожалению, пока неясно, когда именно это произойдет, но надеемся, что WhatsApp не будет томить нас ожиданием.

Источник: slashgear.com