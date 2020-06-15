Xiaomi анонсировала 165-Гц игровой монитор: бюджетный гейминг

497

Найти игровой монитор с адекватным соотношением качества и цены, дело не из нелегких. Ребята их Xiaomi попытались внести свою лепту в появление такого устройства. Для этого на собственной краудфандинговой площадке они организовали сбор средств на 27-дюймовый игровой монитор.

Что предлагает

Ставка сделана на широкий цветовой охват и в комплект поставки включили кронштейн, позволяющий закрепить монитор на стене.

В продажу монитор поступит по цене $310, но для первых, кто оформит на него предзаказ он обойдется в $268. Его оснастили IPS-матрицей разрешением 2560х1440 точек и частота обновления доведена до 165 Гц. Среди характеристик упомянута пиковая яркость 400 нит, время отклика 1 мс и охват цветовой гаммы DCI-P3 на 95%. Поставляется монитор с технологией синхронизации Adaptive-Sync и защитой от вредного излучения синего света.

Набор интерфейсов включает в себя порты DisplayPort и HDMI, разъем для 3,5 мм наушников и USB 3.0. Поставляется монитор с 3-летней гарантией.

Это не все

Всего в этом году компания должна вывести на рынок три монитора, где помимо 27-дюймовой версии будут варианты с 34 дюймами и версия разрешением 4К. Не исключено, что могут выпустить еще несколько моделей мониторов, но под брендом Redmi.

Источник: gizmochina