Xiaomi готовится к выходу Redmi 9

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Несмотря на всеобщий хаос, Xiaomi все еще собирает кассу. Продукция компании пользуется большим спросом, а запасы фантазии маркетингового отдела все никак не заканчиваются. Как знают фанаты бренда, Note 9 уже стартовал на глобальном рынке, но Xiaomi не запускают ежегодную серию смартфонов без ультрабюджетников.

Вот уже пару месяцев мы ждем Redmi 9. Конечно, в последние годы Xiaomi сделал из модельного ряда простых Redmi без приставки «Note» ухудшенную по всем фронтам версию более «народных» аппаратов, но спрос на новинки компании все равно не снижается. Согласно слухам, Xiaomi готовится к глобальному запуску Redmi 9, и 8 мая данное устройство было замечено на странице сертификации RF.

Смартфон получил идентификационный номер M2004J19G. Этот номер также был замечен в партии смартфонов, недавно сертифицированной агентством 3C. К сожалению, ни сайты Xiaomi, ни сайты 3C не сообщают ничего нового о предстоящем устройстве. Тем не менее, соответствующая модель M2004J19C поставляется с зарядным устройством мощностью 10 Вт , что отмечено в списках 3C. Это довольно странно, ведь прошлогодние Redmi 8 и 8A поставлялись с портами USB-C и возможностью быстрой зарядки на 18 Вт.

Также Redmi 9 не порадует возможностью использования сетей 5 поколения. Все устройства этого модельного ряда будут поставляться с 4G-связью.

Предполагаемое изображение Redmi 9 было замечено еще пару месяцев назад. Как можно заметить, просочившееся изображение показывает крупный модуль основной камеры на 4 объектива, очень похожий на дизайн задней крышки Redmi Note 8 Pro. В сети полагают, что аппарат будет иметь 6,6-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Сердцем устройства должен будет выступать Helio G70 от MediaTek – хорошее решение для бюджетника. Порадует также факт значительного апгрейда по сравнению с прошлогодним Snapdragon 439, на базе которого работал предшественник Redmi 8.

Источник: gsmarena.com