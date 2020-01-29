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Xiaomi ищет тех, кто бесплатно получит новый флагман первыми и протестируют его

29.01.2020 234 0

Xiaomi объявила о старте программы Mi Explorers, в рамках которой у фанатов компании есть реальный шанс в числе первых заполучить новый флагман и посетить презентацию новинки. Аналогичную инициативу производитель запустил в прошлом году и 20 счастливчиков смогли поехать на выставку MWC 2019, а также получили в подарок Xiaomi Mi 9.

 

Xiaomi ищет тех, кто бесплатно получит новый флагман первыми и протестируют его – фото 1


Какая на этот раз модель будет дана в дар и для тестирования, компания не озвучивает. Но нет сомнений, что речь идет о Xiaomi Mi 10, который могут представить 11 февраля.


Отбор продлится до 4 февраля и уже 5 февраля будут названы имена 20 пользователей, которые стали победителями конкурса. Для того, чтобы оказаться в их числе, необходимо заполнить специальную заявку, а также важно показать свои умения в деле создания оригинальных фото, креативного видео, интересного обзора или канала на YouTube.

 

Xiaomi ищет тех, кто бесплатно получит новый флагман первыми и протестируют его


Напомним, что в этом году мы должны увидеть премьеру Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые будут базироваться на Snapdragon 865, получат OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц и встроенными в них сканерами отпечатков пальцев. Обещают аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч, быструю и беспроводную зарядки, многомодульную камеру и круглый вырез под фронталку.


Источник: tudocelular.com

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2020

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Xiaomi ищет тех, кто бесплатно получит новый флагман первыми и протестируют его