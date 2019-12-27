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Xiaomi Mi 10: флагман в двух версиях и с быстрой зарядкой

27.12.2019 1133 3

Когда речь заходит о смартфонах, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества, обойти стороной творения Xiaomi не получится. Очередным «народным» героем может стать Xiaomi Mi 10, который должен стоить не дорого и предлагать топовые характеристики.


По традиции новый флагман получит лучшее железо, доступное для Android-устройств. Это будет чипсет Snapdragon 865, и о его установке компания заявила во всеуслышание на недавнем Snapdragon Tech Summit. Теперь пришло известие от китайских инсайдеров, которые утверждают, что нас ждет анонс Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

 

Xiaomi Mi 10: флагман в двух версиях и с быстрой зарядкой


В базе данных китайского сертификационного центра 3С была обнаружена информация, что процедуру одобрения прошли четыре версии смартфона Xiaomi с индексами M2001J2E, M2001J2C, M2001J1E и M2001J1C. Предполагается, что первые две — это Xiaomi Mi 10 и по данным регулятора они предложат поддержку быстрой 30-ваттной зарядки. Оставшиеся две модели могут быть модификациями Xiaomi Mi 10 Pro, заряжать которые можно будет на мощности 66 Вт.


Кроме того, в сети ходят слухи, что флагманы семейства Xiaomi Mi 10 удостоятся емких батареек и их емкостью может быть не менее 4500 мАч. Установка таких источников питания обусловлена тем, что новинки должны получить большие дисплеи с кадровой частотой 90 Гц или 120 Гц, а также в них встроят 5G-модем Snapdragon X55.


Источник: news.mydrivers.com



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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Scorpion Play
Кыргызстанский школьник ты ли это
27.12.2019 15:16
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Alexey Bobu
будет печально, если ну будет SE версии, устал я от лопат.
27.12.2019 15:13
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неизвестный пользователь
Бека,
не твоих ли рук дела?
27.12.2019 15:04
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Xiaomi Mi 10: флагман в двух версиях и с быстрой зарядкой