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Xiaomi Mi 10: много герц и миллиампер не бывает?

29.12.2019 2833 2

Компания Xiaomi может добавить дисплей с повышенной кадровой частотой и емкую батарейку в Mi 10. В пользу такого развития событий говорит недавний пост директора по продуктам компании Ванг Тенг.

 

Xiaomi Mi 10: много герц и миллиампер не бывает? – фото 1

 

Так, на своей странице в сети Weibo он организовал опрос, в котором предложил пользователям высказаться, какой смартфон является для них предпочтительным. Выбирать предложено между аппаратом, обладающим 2К-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч и моделью, где установят FullHD-матрицу с частотой 90 Гц, а питать ее станет источник питания емкостью 4500 мАч.    

 

Нашлось немало тех, кто посчитал, что топ-менеджер компании намекает на то, какими характеристиками будет обладать Xiaomi Mi 10. Не исключено, что он уже назвал те параметры, которые предложат базовый вариант и его Pro-версия. Так, Xiaomi Mi 10 Pro получит 2К-дисплей и более емкую батарейку, тогда как у Xiaomi Mi 10 эти показатели будут ниже.

 

Xiaomi Mi 10: много герц и миллиампер не бывает? – фото 2

 

Известно, что семейство Xiaomi Mi 10 предложит флагманский чип Snapdragon 865, а также будет отличаться мощностью быстрой зарядки. Стандартный вариант получит 30-ваттную быструю зарядку, а Pro-версия — 66-ваттную. По слухам, одним из преимуществ Xiaomi Mi 10 Pro станет оперативная память стандарта LPDDR5.  

 

Источник: mydrivers 

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Васян
Главное, что бы не было челки/дырки и тд. Лучше уж перископ.
29.12.2019 13:04
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INN
Надо больше 100Мп и IpS тонкий просвечивающийся и ещё дешевле комплектующие, желательно картонной корпус, все равно дешманский чехол одевать на прелесть.
29.12.2019 18:11
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Xiaomi Mi 10: много герц и миллиампер не бывает?