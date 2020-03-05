Xiaomi Mi 10 не загружается после установки последнего обновления

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Некоторые пользователи пожаловались на то, что Xiaomi Mi 10 не включается после установки последней бета-версии 20.3.4. После установки обновления появляется черный экран и смартфон не может нормально загрузиться.









Ошибка в самом программном обеспечении и Xiaomi об этом знает. Поэтому распространение бета-версии было приостановлено, а компания принесла извинения и пообещала оперативно исправить баг.





Напомним, что Xiaomi Mi 10 был представлен в феврале и в его арсенале чип Snapdragon 865, AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц. На выбор три версии 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Компания решилась на то, чтобы предложить быструю оперативную и встроенную память LPDDR5 и UFS 3.0.









Емкость аккумулятора составила 4780 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 30 Мп, беспроводной 30 Вт и реверсивной — 10 Вт. Фронтальная камера способна делать снимки разрешением 20 Мп, а на тыльной стороне установили четырехмодульную камеру 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





Работает Xiaomi Mi 10 под управлением фирменной оболочки MIUI 11 на основе Android 10, а в качестве способа биометрической аутентификации предложен наэкранный сканер отпечатков пальцев.





Источник: gizchina.com







